朴槿惠政府曾密謀鎮壓反朴群眾！ 專家分析成功率低於0.1％

南韓軍事人權中心公布文件，指出朴槿惠政府在爆發閨密干政案時，曾規劃派出坦克及武裝士兵鎮壓在首爾光化門廣場舉行燭光晚會的群眾，但軍事專家分析，此鎮壓行動成功率低於0.1％。（法新社）

2018-07-17 10:11

〔即時新聞／綜合報導〕南韓軍事人權中心在本月6日曾公布文件，指出朴槿惠政府在爆出閨密崔順實干政、收賄案時，規劃派出200輛坦克、550輛裝甲車、4800名武裝士兵和1400名特種部隊鎮壓在首爾光化門廣場舉行燭光晚會的群眾，引起南韓社會譁然。不過軍事專家分析，朴槿惠所策劃的鎮壓行動成功率低於0.1％。

《美聯社》報導指出，前南韓統一研究院院長、現任建陽大學教授的金泰宇指出，南韓國民手機持有率高達8成，智慧型手機和網路發展更是發達，部隊要潛入人口密集地點十分困難，計劃也有可能洩漏；過去南韓在發生政變或鎮壓行動時，電視台及報社都會被控制，藉此壟斷訊息發布，但現在臉書、推特和YouTube太過發達，根本無法壟斷訊息來源；另外，首爾交通繁忙，鎮壓部隊的軍事車輛很難即時抵達鎮壓現場。

南韓軍事專家金大榮也指出，現役年輕士兵和軍官的想法和以前大不相同，因為他們在一個民主社會出生、成長，若接收到上級要求將槍口對準人民的指令，他們不太可能服從命令，金大榮強調：「我們士兵的公民意識與過去完全不同，如果他們收到指令，要求他們將槍口對著南韓人民而不是北韓，我懷疑他們是否會遵守這些指示。」

然而朴槿惠的父親朴正熙在1961年5月16日就曾經發動武裝政變，此次傳出朴槿惠政府擬鎮壓群眾實施戒嚴也引起南韓輿論譁然。目前南韓總統文在寅已下令徹查此事，同時恐怕也會影響到現任國防部長宋永武。