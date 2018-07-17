夏威夷噴發滾燙「火山彈」 擊爆觀光船釀22人輕重傷

夏威夷火山噴發後，灼熱的熔岩流入海中，引發衝天而起的白色濃煙，場面相當壯觀。（法新社）

2018-07-17 09:48

〔即時新聞／綜合報導〕夏威夷奇勞亞火山（Kilauea）自5月初起進入活動期，至今仍噴發不斷，日前更傳出火山口噴發俗稱「火山彈」（volcanic/lava bomb）的固態投射物，擊中一艘在鄰近海域巡航的觀光船，造成船上22人輕重傷。

根據夏威夷國土及自然資源部門（DLNR）通報，奇勞亞火山在當地時間16日上午再度噴發，灼熱的岩漿入海竄出大量白煙，激射而出的熔岩在空中冷卻形成火山彈，擊中位於鄰近海域的一艘觀光船。

由於火山彈在空中飛行時間較短，即使恢復固態，仍因冷卻時間過短而具高溫，船上的乘客遭滾燙的碎塊擊中後，紛紛出現灼傷、骨折不等的傷勢，其中一名20歲女子股骨骨折，傷勢最為嚴重，已送至當地醫院治療，所幸傷者均無大礙。

美國地質調查局（USGS）也記錄到這次火山噴發活動，發生在台灣時間今天清晨5點42分許，火山噴發也引發芮氏規模5.3強震，其震央位於北緯19.3度、西經155.2度處，由於此乃火山噴發引發的地震，其震源深度僅0.3公里。