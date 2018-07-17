法國捧回世足賽金盃 助長馬克宏聲勢

2018-07-17 00:38

〔中央社〕法國總統馬克宏上任一年來，跑遍全球昭告世人，在他的領導下「法國重回中心」。面對各方面日益增加的挑戰，法國此時拿下世界盃冠軍，對馬克宏而言，是再好不過的時機。

法國昨天在莫斯科舉行的世足冠軍賽，以4比2擊敗克羅埃西亞。這支年輕球隊球場上每次進球，40歲的馬克宏（Emmanuel Macron）都跳起來、高舉拳頭慶祝。

球隊賽後歡慶奪冠時，馬克宏還到選手更衣室，與球員一起作「嘻哈超人舞步」（dab）動作。

法新社報導，球場上的這項勝利讓總統府也開心喝采，因為這正印證了馬克宏當選以來在海外宣傳的主軸：年輕又有活力的法國可扮演更重要的全球角色。

法國智庫國際暨戰略關係研究所所長鮑尼法斯（Pascal Boniface）說：「本屆世界盃奪冠將讓法國的形象好上幾年，並且幾乎自動改善法國領袖的形象。」

他說：「這攸關法國軟實力和國際聲譽。足球現在是全球性運動，以前中國人不介意誰贏，但現在他們想要瞭解，甚至北韓也會跟進。」

法國上次在1998年贏得世界盃冠軍時，當時的總統席哈克（Jacques Chirac）雖是老邁的戴高樂派政治人物，對足球沒多大興趣，對球員名字所知無幾，但他的民調數據仍因而攀升。

法旭宮第大學（University de Franche Comte）研究足球的歷史學家帝奇（Paul Dietschy）說：「這次勝利顯然會對法國產生放大效果。」

他說：「運動經常只是個藉口，馬克宏在4強賽時到俄羅斯，尤其是決賽也去，正好法國又奪冠，這幾次走訪俄國可能可製造與（俄國總統）蒲亭（Vladimir Putin）有不同對話的機會。」俄國和西方國家近年來緊張情勢升高。

帝奇說：「如同1971年乒乓外交讓中美重建關係，我們可能見到這會促進法俄關係。」