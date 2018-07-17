「雙普會」結束 普廷：當時真的希望川普當選美國總統

普亭在記者會送上一個本屆世足賽專用足球，川普說會送給小兒子。（路透）

2018-07-17 00:45

〔即時新聞／綜合報導〕芬蘭「雙普會」16日登場，美國總統川普和俄羅斯總統普廷在結束一對一會談和工作午餐會後，召開聯合記者會；普廷形容「雙普會」成功、且有用，並重申「俄國沒有干涉美國選舉」，但他也承認，確實希望川普贏得美國總統大選。

綜合外媒報導，普廷在記者會上表示，與川普的會談在一個「開放和務實的氛圍」中進行，並形容這場會談「成功和有用」，但「顯然還有一些挑戰」。川普也表示，這場會談是「直接，開放，富有成效的對話」，對兩國都有好處，也「對世界有益」。

川普說，美國和俄國必須找到「合作追求共同利益」的方法，並稱兩人「詳盡」討論了兩國間的分歧。川普還說，美俄關係從未如此糟糕，但他認為，這在大約4小時前發生了改變，而他確信會在普廷再次見面。

普廷則表示，川普在會談中提出了所謂「俄國干涉」美國2016年大選的問題，他的回應是，「我不得不重申，俄國從不干涉、也不打算干涉美國內部選舉」。之後，川普說，他們花了很多時間討論該問題，普廷有「一個有趣的想法」。但川普未詳細說明。

另外，普廷也在記者會上承認，他確實希望川普贏得美國總統大選，「是的，我是這麼想，因為他（川普）希望美俄關係正常化」。

針對先前把俄國描述成競爭對手，川普也在記者會上說，他的意思是讚美，「我認為競爭對手這個詞是一種恭維。」

此外，普廷說，他和川普已同意就削減核武問題繼續進行詳細討論，還希望就美國飛彈防禦計畫和太空武器等問題進行討論，並稱讚川普親自參與朝鮮半島相關決議，致力解決與北韓緊張的核武對峙局勢。他也呼籲兩國在敘利亞問題上進行更多合作。