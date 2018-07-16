泰迪熊促銷價太優惠 英美家長爆發「熊熊之亂」

2018-07-16 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕全球知名的泰迪熊專賣店「熊熊工作室」（Build-A-Bear Workshop）近日在英美舉辦促銷活動，結果促銷活動價格優惠太多讓各地分店大排長龍，陷入「熊熊之亂」的瘋狂狀態，有家長甚至排隊排到「懷疑人生」，最後逼得「熊熊工作室」宣布活動提前結束，負責人也出面致歉。

綜合媒體報導，泰迪熊專賣店「熊熊工作室」（Build-A-Bear Workshop）在全球開有400多間分店，以可讓兒童自行設計、打扮泰迪熊等「客製化」服務而聞名；不過一隻泰迪熊的價格不斐，基本款就要12至27英鎊（約新台幣480~1000元），而限定版價格甚至超過50英鎊（約新台幣2000元），而泰迪熊的服裝等配件也要價4.5英鎊至15英鎊之間（約新台幣180~600元）。

而這次熊熊工作室舉辦的促銷活動為「你幾歲就付多少錢」活動，活動限定在14歲以下，換言之一隻泰迪熊的價格最貴也僅14英鎊（約新台幣563元），消息一出立刻引起各地的家長帶著自家小孩前來搶購，結果各地分店大排長龍。

42歲的家長阿曼達‧貝利（Amanda Bailey）帶著兩個分別為2歲與5歲的女兒來搶購，她表示，原先以為只要排1小時就可以買到，結果光要進入店裡就花了3小時多，進入店裡還要再排2個小時。

貝利說，雖然她們最後有買到熊，而且只花了21.5英鎊（約新台幣860元）就買到了；雖然是省了不少，但她事後回想「我到底在幹嘛」尤其是貝利還沒把停車費算進去。

之後雖然促銷活動讓顧客相當踴躍，人潮多到當地警方不得不出動人手控制混亂的場面，而各分店也消耗不了蜂擁而至的人們，最後「熊熊工作室」，被迫提早結束活動，而有些分店決定提供沒有買到的人一張12英鎊（約新台幣500元）的折價券作為補償。

事後「熊熊工作室」在社群平台發出聲明，活動人潮超乎預期而沒有做規劃的問題，表示會盡力的解決這些問題，並盡快與諸位客人聯繫；而「熊熊工作室」的執行長也出面為活動行前思慮不周的問題致歉。

英國皇家特許行銷學會（The Chartered Institute of Marketin，簡稱CIM）總監傑瑪‧巴特勒（Gemma Butler）批評，這起活動是個未經深思熟慮就胡亂開場的不專業促銷活動；不但讓自家品牌的聲譽處在風險中，還可能讓所有的行銷領域蒙羞。

巴特勒強調，「如果熊熊工作室的目標是強調需求，那他們也該考慮到今晚會有上千名兒童帶著失望與淚水回家！」