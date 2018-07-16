確診癌症不放棄 英女為35隻愛犬戰勝病魔

英國42歲女子貝卡（Becca Drake）去年確診腸癌，面對人生巨變一度了無生存動力，但一想到自己飼養的35隻狗狗日後恐無人照料，便勇氣大增戰勝病魔。（圖擷取自Becca Drake Instagram）

2018-07-16 21:48

〔即時新聞／綜合報導〕狗狗是人類的忠實朋友，現在更成了她活下去的動力。英國42歲女子貝卡（Becca Drake）去年確診腸癌，面對人生巨變一度了無生存動力，但一想到自己飼養的35隻狗狗日後恐無人照料，便勇氣大增戰勝病魔。

綜合外電報導，貝卡原本是名美容師，30歲生日父母送她一隻巴哥犬，自此對狗狗有了難以言喻的情誼，至今總共飼養了32隻巴哥犬及3隻法國鬥牛犬。貝卡於2009年結束美容師生涯並創立「Bubblebecca」庇護所，開始收留那些流浪、傷殘及受虐的巴哥犬，更為此搬家便於照顧狗狗。

去年2月貝卡確診罹癌，35隻狗狗成為精神支助，她表示，縱使人生墜落谷底也不能放棄生命，因為還有一群狗狗寵物需要她照顧，所以一定要勇敢面對病魔。術後，貝卡得面對一連串煎熬的化療過程，住院時，其中一隻狗狗守在家門口9天等待著她回家，神奇的是貝卡在家養病期間狗狗們都很安分，似乎能感受出主人的不對勁。

經過艱苦治療後，貝卡終於在去年8月抗癌成功，更在腿上刺上巴哥慶祝，目前，她致力於抗癌募款活動，希望能幫助和她境遇一樣的人。