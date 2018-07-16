不爽躲雨被銀行趕 中國莽漢竟錘ATM出氣

2018-07-16 20:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國河北省有名男子因為銀行保全拒絕他進入躲雨懷恨在心，晚間竟返回銀行，持鐵鎚砸毀4台ATM，砸完返家途中又想起另一家銀行曾吃過他金融卡，又順路過去那家銀行再砸2台ATM；路過民眾報案後，已被警方拘捕，而受害銀行正在評估損失金額，準備向這位莽漢求償。

綜合外媒報導，這位在河北省石家莊市打工的蔡姓木匠7月11日上午跑到當地一間銀行躲雨，由於他沒事要辦，在銀行裡閒逛，引起銀行保全注意，保全上前詢問後，兩人起了口角，最後蔡男在旁人的調解下悻悻然離開。

當晚他越想越氣，就攜帶工作用的鎚子，前往早上與保全起口角的銀行，直接就把裡頭的4台ATM螢幕砸破；不過蔡男在返家途中，又想起來另一間銀行的ATM吃過他的金融卡，他一不作二不休的跑到那間銀行又砸了2台ATM。

當地警方經路人報案後，前往現場調閱監視錄影器發現，當時現場還有人在使用ATM提款，但是男子旁若無人直接持錘就砸，還嚇到一位正在提款的女子。

最後警方在隔天早上循線逮在租屋處的蔡男，依涉嫌故意毀壞公私物罪嫌逮捕，而銀行初步估算，若只有維修螢幕的話就要人民幣6、7萬元（約新台幣27.4萬~31.9萬元），但若ATM的電腦也被砸到出問題，維修的費用可能還會更多。