先天左手缺陷 美國少女轉念用「手」打造網紅

美國愛荷華州16歲的海莉（Haylee Gardner）出生前就患有羊膜帶綜合症，導致她的左手手指萎縮，海莉卻將左手命名為「Fred」，把萎縮的大拇指當作鼻子，並用麥克筆畫上各式各樣的表情，一個以手的日常為主題的Instagram帳號就此啟用。（圖擷取自Haylee Gardner Instagram）

2018-07-16 19:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國愛荷華州16歲的海莉（Haylee Gardner）出生前就患有羊膜帶綜合症，這導致她的左手手指萎縮，但這項缺陷也促使她在Instagram翻紅，海莉將左手命名為「Fred」，把萎縮的大拇指當作鼻子，並用麥克筆畫上各式各樣的表情，一個以手的日常為主題的帳號就此啟用，更吸引3000多名追蹤者。

綜合外電報導，海莉在成長過程中遭受許多異樣眼光，因而感到自卑，她的媽媽鼓勵她「不應該害怕向人們展露自己的缺陷」，讓海莉重拾自信並將自己的左手突發奇想打造成小網紅，在Instagram一系列日常生活照都有Fred的身影，包括駕駛汽車、在飛機上旅行、玩拼字遊戲和吹泡泡等。海莉表示，把Fred融入生活需要創意才能讓人感到有趣。

事實上，海莉想透過Fred鼓勵那些好奇他人特殊外表的人們能收回不友善的注目，她更強調，大家若想試著了解她的故事，她不吝於分享，但在那之前別盯著別人看。

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