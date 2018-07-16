南韓發行「文金會」純金紀念幣 比「川金會」貴一點點

南韓造幣社今日正式發行朝鮮半島和平紀念幣，正面印有南韓總統文在寅與北韓最高領導者金正恩經典的握手圖案，反面則是兩位領導人共同跨越軍事分界線的一刻。（圖擷取自南韓造幣社）

2018-07-16 19:48

〔即時新聞／綜合報導〕南韓為紀念兩韓峰會，特別製作「朝鮮半島和平紀念幣」，上面印有兩韓元首握手及一同跨越北緯38.5度線的圖像。新加坡則製「川金會」紀念幣，兩紀念幣均分金製、銀製或銅鑄3款，最貴的純金朝鮮半島和平紀念幣高達台幣3萬多元。

據《韓聯社》報導，南韓造幣社今（16）日正式發行朝鮮半島和平紀念幣，正面印有南韓總統文在寅與北韓最高領導者金正恩經典的握手圖案；反面則是兩位領導人共同跨越軍事分界線的一刻。此款紀念幣分為金製119萬韓元（約台幣3.2萬元）、限量3000枚；銀製8.9萬韓元（約台幣2400元）、銅鑄3.2萬韓元（約台幣865元）共3種。

兩韓峰會金幣限量3000枚 星國川金會金幣僅1000

另外，新加坡造幣廠也同在今天發行「川金會」紀念幣，正面一樣印有兩國元首握手的圖案，並且加上「於新加坡會談」字樣。據《風傳媒》報導，紀念幣一樣分為3種，金製要價新幣1380元（約台幣3萬元），全球限量1000枚，另有銀製和鍍鎳製則分別為新幣118元（約台幣2600元）和新幣36元（約台幣800元）。

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川金會紀念幣