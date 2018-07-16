鱷魚咬死人 印尼數百村民怒宰300條報復

印尼巴布亞省一名男子被鱷魚咬死後，數百位憤怒的村民衝進鱷魚農場，殺死近300隻鱷魚報復。（路透）

2018-07-16 17:32

〔即時新聞／綜合報導〕印尼巴布亞省一名男子被鱷魚咬死後，數百位憤怒的村民衝進鱷魚農場，手持刀子、鏟子殺死近300隻鱷魚報復，大小不一的鱷魚屍體疊成一座小山，現場血跡斑斑。

綜合外媒報導，據警方和巴布亞省自然資源保護局官員的說法，48歲男子Sugito在搜集餵養家畜的草料時，不小心進入一家鱷魚農場的園地，慘遭被列為保育類的鱷魚攻擊，先是腿部被咬，過後又被鱷魚的尾部擊中身亡。

當局表示，Sugito的親戚和村民對這家鱷魚農場相當靠近住宅區極度憤怒，一群人跑到派出所抗議，雖然農場方面願意支付賠償金，但數百位村民仍感不滿，殺進鱷魚養殖場採取報復手段。

巴布亞省自然資源保護局局長馬努朗（Basar Manullang）表示，Sugito14日下葬後，憤怒的村民進入農場，用刀子、開山刀和鏟子殺光園內292隻鱷魚，包括只4英寸（約10公分）長的鱷魚寶寶到長達2公尺的成年鱷魚。當地警方和保育人士寡不敵眾，只能眼巴巴看著這些動物被凌虐致死。

馬努朗說，這家農場在2013年獲得政府許可，准許養殖、保護灣鱷（saltwater crocodiles）和新幾內亞鱷（New Guinea crocodiles），同時也可接收一些動物。但前提是這些爬行類動物不會擾亂社區。當局正對此案展開調查。