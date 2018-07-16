日本東京Pop Up免費髮廊 一律只剪金正恩頭

日本東京開了一間Pop Up髮廊。在館外免費提供剪髮服務，但一律只剪金正恩頭。（路透）

2018-07-16 15:17

〔即時新聞／綜合報導〕著名的「杜莎夫人蠟像館（Madame Tussauds）」在世界各地都有分館，裡面展有不少知名人物。日本東京分館最近推出活動，在館外免費提供剪髮服務，但一律只剪金正恩頭。

綜合報導指出，東京杜莎夫人蠟像館最近在澀谷舉辦期間限定活動，展出美國總統川普、強尼戴普、黒柳徹子、松子、女神卡卡等公眾人物的蠟像。主辦單位更在館外設置了一間名叫「和平髮廊（Peace Barber）」的髮型屋，免費幫客人理髮，但剪的全是金正恩頭。只要客人願意剪金正恩頭，就可以與川普、安倍晉三或小泉純一郎的蠟像合照。

由於這間「和平髮廊（Peace Barber）」只是Pop Up的活動店面，因此幫客人免費剪金正恩頭的時間只有今天（7月16日）早上11點到晚上18點，地點則是在東京澀谷區宇田川。

日本東京開了一間Pop Up髮廊。在館外免費提供剪髮服務，但一律只剪金正恩頭。（法新社）