法民眾慶祝嗨過頭變調 警用催淚彈、高壓水柱爆衝突

法國隊奪冠後全國陷入狂歡，不過隨後球迷開始失控，巴黎、里昂等多個城市爆發騷亂。（歐新社）

2018-07-16 13:32

〔即時新聞／綜合報導〕法國在世界盃決賽擊敗克羅埃西亞，抱回睽違20年的隊史第2冠，全國陷入狂歡，隨後球迷開始失控，巴黎、里昂等多個城市爆發騷擾動亂，鎮暴警察被迫使用催淚瓦斯驅散暴動民眾。

綜合法國媒體報導，隨著比賽終了、哨聲響起，法國拿下了隊史第2座世足金盃，國內當成千上萬民眾湧上街頭狂歡，許多人持信號彈在街上亂竄，或乾脆直接攀上路燈與民宅屋頂上怒吼，但歡慶活動隨後變調為騷亂，香榭麗舍大道的窗戶遭打破，許多人還趁隙闖入店家洗劫，獲報後緊急前來支援的警察與狂歡球迷發生衝突。

警方使用催淚瓦斯或高壓水柱來驅散群聚的球迷，球迷朝警方丟擲石塊或焚燒垃圾桶反擊，整個街道市區一片狼藉，警民衝突造成許多員警受傷，球迷一哄而散彼此踐踏也致多人掛彩，光是馬賽就有10多名滋事分子遭逮捕。

法國境內也發生數起樂極生悲的死亡意外，一名球迷看到國家隊奪冠太嗨，跳河慶祝，不料河水過淺，球迷跳水後直接撞底，脖子扭斷慘死，另一位球迷則在比賽結束後太嗨飆快車撞樹亡。

法國隊奪冠後全國陷入狂歡，不過隨後球迷開始失控，巴黎、里昂等多個城市爆發騷亂。（歐新社）

整個街道市區一片狼藉。（歐新社）