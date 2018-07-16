吃素救地球！ WeWork禁止6千員工報帳含肉餐點

2018-07-16 12:22

〔即時新聞／綜合報導〕吃素救地球！共享辦公室出租公司WeWork為了鼓勵員工吃素，不讓員工報帳含肉餐點，WeWork認為，吃素對地球的幫助甚至比換油電車更有用。

根據《彭博》報導，2010年成立的WeWork，目前市值估計約200億美元（約6111億元新台幣），在21個國家、逾71個城市中，擁有230辦公據點，WeWork已通知全球6千名員工，將不再支付含有「肉類」的餐點費用，WeWork的活動中也不再供應任何紅肉、家禽、豬肉。

WeWork共同創辦人麥凱爾維（Miguel McKelvey）傳送電郵告知員工，公司內部即將舉行的夏令營中，將不會為與會者供應任何肉纇；麥凱爾維還在備忘錄附註，「新研究顯示出，避免吃肉，是一個人能做的最大程度減少環境衝擊的事之一，甚至比換油電車更有用」。

WeWork並非第一間這麼做的公司，已停業的高科技榨汁機業者JUICERO就曾採取類似措施，不支付員工在非素食餐廳的餐費；拯救環境的議題受到了許多公司的關注，紛紛訂立各種環保措施，美國航空（AA）、星巴克，最近也紛紛加入環保行列，將逐漸淘汰塑膠吸管、攪拌棒。

吃素救地球逐漸受重視，美國食品公司Just Inc.研發出素食美乃滋，並預計年底推出人造肉（clean meat）；加州柏克萊的新創公司WILD EARTH正在研發用人造蛋白質製作寵物食品。