男橫越軌道遭高鐵夾死 法院認定「自尋死路」駁回索賠

中國一名男子為趕車跳下月台橫越軌道，結果來不急爬上來遭疾駛而來的高鐵活活夾死。（圖擷取自微博）

2018-07-16 11:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇省南京南站去年3月發生一起意外，1名30多歲的楊姓男子貪圖方便跨越軌道想藉此換站，結果來不及爬上月台慘遭進站的高鐵列車活活夾死。事後楊男家屬認為，鐵路局和站方有失職情形，因此一狀告上法院並索賠80萬人民幣（約365萬元新台幣），但法院認定死者擅闖危險區域，需負全責，因此駁回死者家屬的索賠請求。

綜合中媒報導，去年3月26日下午3點43分，一列上海虹橋發車至漢口D3026/7車次的高鐵列車，在抵達南京南站進入21號月台時，30多歲的楊姓男子突然從22號月台跳下，橫越鐵軌，想搶在列車通過前爬上21號月台，不料慢了一步，整個人被卡在進站列車與月台間的10公分縫隙，列車立即停車。

但可惜的是，楊男在救援過程中，仍因傷重而不治，事後清查發現，楊男也沒有D3026次列車的票！事後楊男家屬透過律師控告上海鐵路局及南京站，認為這兩單位未盡管理責任，因此要求80萬人民幣的賠償。

南京鐵路運輸法院（一審）上週五（13日）認定，楊男已成年、有完全行為能力，具備預測損害發生的能力，對於損害結果也具備預防和控制能力，但他卻擅自闖入危險區域，被站務人員大聲制止也不聽勸，行為有如「自尋死路」，因此駁回家屬的索賠請求。

中國網友對此判決則認為，「成年人了，自己要找死，誰都攔不住的」、「這應該活該死好」、「啥事都想著推卸責任，自己的錯誤非要別人來買單，什麼心理！」。