一馬基金涉行賄、洗錢醜聞 可能危及中與馬、越、柬等國外交

馬來西亞總理馬哈地。（彭博）

2018-07-16 10:06

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞主權「一馬基金」（1MDB）懷疑涉入馬中兩國行賄醜聞，引發馬國馬哈地政權的調查，目前，叫停3項高達223億美元（約6690億台幣）的兩個合作公共工程，據分析，事涉中國近來對外最重要政策的「一帶一路」計劃，襲捲相關國家，可能危及中國與馬來西亞、越南及柬埔寨的外交關係。

《BBC》報導，被馬國叫停的三項公共工程，包括2個天然氣管道工程、及1項鐵路工程，全部都是中國企業承包，其中，2個天然氣工程只完成13%，卻已付出88%的工程款，大馬財政部官員潘儉偉（Tony Pua）認定，整個項目像是一場騙局，涉及洗錢，並懷疑這些錢流向納吉布（Najib Razak）政權。

而在一馬基金旗下企業，約有1 千萬美元資金被指控流向納布吉的私人帳戶，與中國的這些合作項目，更被懷疑，部分款項被用來填補「一馬基金」的龐大虧損漏洞。

因為此案，大馬新政府明顯的對中國態度轉變，尤其大馬新首相馬哈地（Mahathir Mohamad），決定訪問日本，就是轉變的強烈訊息，而馬哈地可能在8月訪中，可能就是為這些被叫停的工程，進行一輪的談判。

不止是馬來西亞，據報導，中國近來跟越南和柬埔寨等國建立密切經濟關係，都同是專制政府，在中、馬關係生變的情況下，中國跟越、柬的關係也可能突然改變。