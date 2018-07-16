世足賽》比利時創隊史最佳戰績 凱旋遊行吸引數萬民眾狂歡

比利時創下隊史最佳戰績，民眾夾道歡迎。（法新社）

2018-07-16 08:33

〔即時新聞／綜合報導〕2018世足賽落幕，「歐洲紅魔」比利時奪下隊史最佳的季軍，今日比利時在布魯塞爾舉辦盛大的慶祝活動，球員們先是由國王菲力普（Philippe）夫婦在王宮接見，下午則是在巴士上進行遊行，受到數萬民眾夾道歡迎。

比利時過去曾在1986年獲得殿軍，此次世足賽在E.阿扎爾（Eden Hazard）、R.盧卡庫 （Romelu Lukaku）、德布勞內（Kevin De Bruyne）以及門神庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）等人所組成的「黃金世代」帶領之下創下7戰6勝佳績，唯一一次輸球是在4強戰時輸給本屆冠軍法國，比利時和英格蘭在季軍戰中上演「英超內戰」，最後比利時以2:0贏球，拿下2018世足賽季軍。

此次比利時創下隊史最佳戰績，讓比利時舉國歡騰，今日球員回到比利時後，先由國王菲力普夫婦在王宮接見並合影，下午球員及隊職員們回到布魯塞爾市區，坐在巴士上沿途接受球迷歡迎，最後遊行來到廣場，球員們被安排在市政廳陽台上接受數萬球迷英雄式的歡呼，慶祝比利時奪下季軍。

球員在市政廳陽台和球迷一同狂歡。（歐新社）

國王菲力普和盧卡庫握手致意。（法新社）

球員們和國王夫婦合影留念。（歐新社）

數萬名球迷聚集在市政廳廣場狂歡。（歐新社）