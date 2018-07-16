睽違20年法國再奪世足冠軍 10萬球迷街頭狂歡！

法國人在凱旋門前狂歡。（美聯社）

2018-07-16 09:07

〔即時新聞／綜合報導〕世足賽冠軍戰今天凌晨結束，法國以4比2擊敗韌性十足的克羅埃西亞，睽違20年再次奪冠令法國人樂翻，球迷把凱旋門擠得水洩不通，甚至有民眾趁機鬧事，丟擲煙火、石塊，還出動鎮暴警察維持秩序，現場一度混亂。

綜合外媒報導，法國隊奪冠後，球迷正欣喜若狂的慶祝當中，拿著法國國旗不斷揮舞，凱旋門、香榭大道及艾菲爾鐵塔等地擠滿近10萬人，法國警方出動大批人力維安，另外在19歲天才球星姆巴佩的故鄉巴黎郊區的邦迪（Bondy），也不少球迷聚集慶祝。

由於狂歡太過激烈，不少人趁機鬧事，現場汽車喇叭聲不斷，有許多人站上車子跳舞，甚至還丟出煙火和石塊等，隨著越來越多人群聚集，警方已將部分區域關閉，有消息指出，警方到場時，球迷拿出空瓶子砸向警方，雙方在街頭發生零星衝突。警方向球迷警告，「出於安全原因，我們要求您不要再聚集，也盡量不要返回現場。」

法國隊獲得冠軍，也意外讓法國展現意外的團結，41歲民眾琳達布爾哈（Linda Bourja）坦言，「法國人如此團結真的不常見，無論大家來自哪裡，今天對姆巴佩（Kylian Mbappe）、對邦迪區、對法國來說，都意義非凡。」

至於克羅埃西亞雖然輸球，球迷仍力挺到底，有球迷說，雖然有淚水和一些悲傷，但仍然感到自豪。

民眾爬上法國城市蒙佩利爾的一座雕像慶祝。（法新社）

法國人樂翻。（法新社）

各地都有民眾拿著法國國旗奔跑。（路透）