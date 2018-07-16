美俄領袖終將面談 川蒲會各自期待不同

2018-07-16 00:46

〔中央社〕美國總統川普和俄羅斯總統蒲亭16日將在赫爾辛基首度舉行高峰會。當難以捉摸的新手總統川普對上強勢的政壇老手蒲亭，究竟各自對會談有何期待，以下是美聯社推測整理。

●川普想要什麼？

川普想從俄羅斯得到什麼，長久以來一直是他擔任美國總統的重大謎團之一。川普和莫斯科有關聯的耳語，將在這場「川蒲會」如影隨形。

加上美國司法部上週起訴12名俄國軍事情報官員，指控他們干預2016年美國總統大選，助川普勝選，令川普的「通俄門」疑慮更迫切。

歷來美國總統和其他國家元首舉行的高峰會，大多有仔細規劃的討論事項，盼達成具體成果。但川普這回和蒲亭面對面會談，他幾無準備，既沒有清楚議程，根據過往經驗，他恐怕也不會在干預選舉的議題上尖銳質疑蒲亭。

川普上週告訴記者：「我認為我們參與這場會面，並未抱持太大期待。」

川普雖曾大力強調，改善與俄羅斯的關係對美國有利。但這場「川蒲會」的主要訴求，就是兩人會面這件事，以及強化華府和莫斯科間、蒲亭和川普間的關係。

美國駐俄羅斯大使洪博培（Jon Huntsman）也說：「在歷史此刻我們有這樣層級的峰會，這件事本身就是成就。」

川普對峰會的場面感興趣。他並曾表達，希望在赫爾辛基重獲6月在新加坡和北韓領導人金正恩會談時的媒體注目。

●蒲亭想要什麼？

由於美俄兩國近年來關係持續緊繃，對蒲亭而言，能和川普坐下來談，讓莫斯科終於有機會開始修補和華府的關係。

蒲亭希望美國和盟邦取消對俄羅斯的制裁、撤除北大西洋公約組織（NATO）部署在俄國邊界一帶的軍力，以及美國和俄國恢復關係。

較長遠而言，蒲亭希望說服美國承認莫斯科對前蘇聯鄰國的勢力。更廣泛來說，他希望美國認可俄羅斯在全球事務扮演的角色，將俄國利益納入考量。

這些都是長期目標，蒲亭也理解單單一次會面不會有重大進展。因此他認為這次「川蒲會」最重要的，是提供和川普打好關係的機會，以利未來定期安排高層級接觸。

莫斯科具影響力政策專家組織「外交和國防政策協會」（Council for Foreign and Defense Policies）的會長盧奇亞諾夫（Fyodor Lukyanov）指出：「美俄關係不僅處於冷戰結束以來最低點，甚至從未像現在這麼糟過。」

他還表示：「當兩大核子強權國家都有能力摧毀對方和全世界，兩國領導人卻不見面，這既不健康也不正常。」