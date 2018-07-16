現代生活害的？英國研究：千禧世代懷孕心理疾病風險增

2018-07-16 00:02

〔即時新聞／綜合報導〕英國布里斯托大學（University of Bristol）最新研究指出，千禧世代出生的婦女，在懷孕期間患得心理疾病的機率多出51%，現代生活節奏與形式是罪魁禍首，研究發布在《JAMA網路公開》（Network Open）期刊。

千禧世代又稱Y世代，泛指出生於1981年至2000年的人們，在台灣即為俗稱的七年級生與八年級生，此世代的年輕人們若被視為社科研究對象，其所表現出的反應會被視為世代指標。

根據《每日郵報》報導，布里斯托大學科學團隊在1990年至1992年間，追蹤2390名年齡在19歲至24歲之間的志願孕婦，並在2012年至2016年間，對來自這些孕婦的180名已懷孕女兒進行調查，發現憂鬱和焦慮的比率比起上個世紀90年代的17%，上升8個百分點到達25%，科學家們認為社會變遷是主要原因。

研究指出，千禧世代的女性與20世紀90年代相比，盡入職場的比例大幅增加，對於懷孕的女性而言，要面對的事情會變得越來越多，在家庭與工作之間找尋平衡點會成為生活挑戰，且慢性壓力、睡眠不足、飲食習慣與久坐、節奏飛快的生活方式，都可能增加年輕人憂鬱症患病率上升。

布里斯托爾大學醫學院的精神病、流行病學講師皮爾森（Rebecca Pearson）博士說，「這項研究表明，現代年輕女性的憂鬱症可能是由於不堪重負、壓力過大所導致，而不是心情感到沮喪或太過平淡」，並指出接下來會繼續觀察千禧世代產婦的產後憂鬱現象。