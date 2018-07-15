拿55萬續命不成再騙32萬 神婆辯「閻王搞錯」

2018-07-15 23:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國有位大媽為了挽救健康不好的二女兒，竟然聽信一位自稱「神婆」的鄰居所言，花了近人民幣11.9萬元（約新台幣54.4萬元）給神婆拿去買通閻魔王「續命」，結果女兒不到2個月就因病去世；但這位大媽仍持迷不誤，之後又聽信「神婆」的說詞，意想天開的又花人民幣7萬餘元（約32萬新台幣）讓「神婆」改運；結果大媽發現什麼事都沒好轉，又跑去質問神婆，神婆明明瞞不住了卻打死不認，最後只能報警追回遭騙的人民幣19萬多元（約新台幣86.9萬元）。

綜合外媒報導，這位60多歲的張姓婦女是住在杭州常安的一名農民，她膝下的4名兒子都已成家，家裡經濟算不錯，但就只有她的二女兒身體不好，張婦為了治好她女兒，付出什麼都願意。

2012年6月，張婦跟盛姓鄰居聊天時，透露她二女兒的身子虛這件事，結果這位「神婆」鄰居宣稱她女兒之所以得病是因為身上沾了晦氣，要張婦供錢讓她做法，就可以幫張婦二女兒除晦續命，短可多活2、3年，長則一生平安。

而因為這位盛姓神婆在村中小有名氣，她不但自稱菩薩附體，還擁有天眼；張婦因此相信這位神婆的說詞，應神婆說「花錢買通閰魔王與各路神仙」為由，張婦首先將存款裡的4.9萬人民幣（約新台幣22.4萬）全交給了神婆。

不過盛姓神婆卻又說不夠，還說「你拿多少錢，就有多少誠心，你女兒能活幾年就看你了。」結果張婦瞞著家人四處借貸，又湊到了人民幣4萬元（約新台幣18.2萬元）給神婆；但盛姓神婆仍說不夠，最後張婦只好又寫下一張人民幣3萬元（約新台幣13.7萬元）的欠條，讓神婆「做法續命」。

最後女兒當然沒有續命，反而在2個月後就因病去世；當張婦去質問盛姓神婆怎麼會這樣，盛姓神婆竟推說「閻王爺登記錯了，將命記到你其他家人身上」，但誇張的是張婦還信了；食髓知味的盛姓神婆接著又用各種理由，以幫張婦家除晦、改風水、轉運為由，陸續又騙走張婦人民幣7萬餘元（約新台幣32萬元）。

直到2014年，張婦發覺怎麼做法跟除晦，但是並沒真的轉運，她因此去找盛姓神婆退費，結果這時盛姓神婆反而一口咬定她從沒收錢，直到2017年，張婦最後只能報警。

警方調查後，這位盛姓神婆堅稱她們只是鄰居，之間並沒有金錢來往，而張婦這數年詳細的過程都不太記得，只有一張破舊的借條能證明；最後警方決定用地毯式尋找，從最初的線索一步一步查，而盛姓神婆眼見紙包不住火，最後只能坦承她利用「鬼神」詐騙取財，前前後後騙了近19萬人民幣（約新台幣86.9萬元）；最後張婦於2018年7月拿回法院協助追討的19萬人民幣（約新台幣86.9萬元）。