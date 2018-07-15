巴西律師遇殺手 確定小女兒安全後從容赴死

2018-07-15 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕巴西一位律師在路邊停好車，才剛下車，他抱著年幼的女兒，卻被一名殺手持槍指著；眼見逃不了，他可能是為了避免女兒受到傷害，先將女兒交給女伴，從容地走到車頭跪下，讓殺手以行刑式槍殺。

綜合外媒報導，這起街頭行刑殺人發生在巴西的培南布可州（Pernambuco），46歲的死者里貝羅（Andre Ribeiro）是名律師，在7月14日時他與一位女子和他1歲半的小女兒驅車停在一處路邊；正當里貝羅停好車，下車繞到後座抱起他的小女兒時，一名穿白上衣、戴鴨舌帽的持槍男子突然出現，持槍指著他。

有當地媒體指出，當時殺手要求死者將小女兒交給與他同行的女子，隨後里貝羅便走到車頭跪下，殺手還沒等到女子將小女孩抱離現場，便立刻從後方以行刑的方式，連開5槍將里貝羅當場擊斃，隨後殺手便逃逸無蹤。

當地媒體對該女子的身分眾說紛紜，有說是保母，也有消息稱是里貝羅的妻子，而有目擊者指出，里貝羅死前表現得相當平靜，因為他知道小女兒會毫髮無傷；警方事後調查，雖然殺人的動機仍未明朗，不過初步排除是搶劫殺人，因為當時死者身上有1000多美元（約3萬新台幣），卻分毫未失。

目前里貝羅的遺體已經下葬，警方已整理出一份名單準備約談並釐清案情，其中包括了里貝羅的前妻；同時也公布了殺手的特徵，將持續緝凶。