抓超速沒開測速器 天兵警察竟想用擲硬幣決定

2018-07-15 20:57

〔即時新聞／綜合報導〕擲硬幣決定你有沒有違規？美國喬治亞州2名警察日前發現一輛汽車疑似超速，但他們當時沒依程序開測速儀器測速，竟異想天開以擲硬幣決定駕駛是否違規，更扯的是，即便最後擲出代表無罪那面，這名駕駛仍被逮捕，還被留置在警局過夜；這起離譜的執法事件隨著警方的秘錄器錄影內容曝光被輿論撻伐，官方緊急將這2名警察停職調查，並取消這名倒楣駕駛的罰單。

綜合外媒報導，這起誇張的事發生在今年4月7日，根據當事女警布朗（Courtney Brown）提交的報告所述，24歲的莎拉‧韋伯（Sarah Webb）在喬治亞州的亞特蘭大近郊超速行駛，在限速45英里（約72公里）的路段開到85英里（136公里）；當時韋伯坦承是因為上班遲到才會超速，但後來布朗回到警車上向另一位女警威爾遜（Kristee Wilson）討論是否該開罰，才發現威爾遜沒開啟測速儀器，警車上也沒有空白罰單可用。

在沒有超速證據、也沒有罰單的情況下，這2名女警竟異想天開，選擇用手機上一款擲硬幣的APP決定是否逮捕莎拉，而最後雖然擲出代表釋放的那面，但2名女警仍決定逮捕沙拉，最後以「推估」超速達85英里（136公里），觸犯超速、魯莽駕駛為由逮捕沙拉，而沙拉在監獄度過了一夜才被釋放。

事後這段秘錄器的影像經當地媒體報導後曝光，當地警局才緊急將這2名誇張的警察停職調查；羅茲韋爾警局（Roswell Police）局長格蘭特（Rusty Grant）表示，說實話，「我不敢相信我看到了什麼」，這實在是令人震驚，警方的執法程序絕對不包括「擲硬幣」；更令人驚訝的是逮捕的決定應當嚴謹，竟有警察如此兒戲行事。

格蘭特也擔心，這起離譜的逮捕行為讓全美國的警方執法失去威信，「如果改天有個人被警方逮捕，警方會不會被質疑是用『擲硬幣』來決定？」

事後當地檢察官撤銷了警方對沙拉的控訴，但沙拉也是後來經媒體揭露後才知道她被警方以「擲硬幣」決定逮捕，她不滿這2名警察只有「帶薪停職」的處分，她怒批「這兩個警察用硬幣決定他人的自由，她們應該被開除！」