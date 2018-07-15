BTS防彈少年團遇死亡恐嚇 暖心主唱要粉絲別擔心

南韓唱跳男團BTS防彈少年團預定9月5日至8日，要在美國洛杉磯的史坦波中心（Staples Center）開唱，但卻有網友散佈要殺害防彈成員JIMIN（朴智旻）的消息，美國警方對此已進行調查。（資料照）

2018-07-15 20:15

〔即時新聞／綜合報導〕南韓唱跳男團BTS防彈少年團預定9月5日至8日在美國洛杉磯史坦波中心（Staples Center）開唱，卻有網友散佈要殺害防彈成員JIMIN（朴智旻）的消息，美國警方對此已進行調查，主唱朴智旻過去曾公開要粉絲不用擔心。

綜合外媒報導，1位匿名的Instagram用戶，在網路上散佈對防彈成員朴智旻的死亡恐嚇訊息，使用合成技術讓畫面上朴的雙眼流出鮮血，並指出「我將會離舞台好近，所以我的第一次嘗試將會非常容易，我將會樂意看到他的身體倒下，他在痛苦中慘叫，他的血液在被子彈射中的傷口流出，我會很興奮地看的！」

這是朴智旻第3次受到死亡恐嚇，美國警方對此相當重視，洛杉磯警察局發言人艾姆（Tony Im）指出，正循線追查訊息來源，但並未多透露詳情，7人男團防彈少年團的經紀公司Big Hit娛樂對此表示，會密切關注事件進展，並採取所有措施確保成員安全。

朴智旻曾於今年5月中旬也收到死亡恐嚇訊息，但他在同月24日的新聞發布會中就曾指出，「聽到這種消息令自己有點心慌，但我覺得粉絲們比我更擔心，對我來說，有這麼多人期待看到我，我沒有時間被恐怖訊息左右」、「我們的工作人員會照顧好我們，所以我認為粉絲們不需要擔心」。