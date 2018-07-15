拒混入FB峰會竊密竟被炒 前華為員工求償32億

2018-07-15 18:56

〔即時新聞／綜合報導〕中國手機品牌華為（HUAWEI）涉嫌潛入臉書（Facebook）峰會竊取機密，前員工近日指控，華為指派員工以假身分潛入峰會竊密，這員工不肯當間諜，竟然被解僱，憤而向美國法院提告，求償1.05億美元（約32億新台幣）。華為今（15）日表示，這完全是造謠、不是事實。

綜合外媒報導，提告的Jesse Hong自2014年擔任華為在美子公司華為技術有限公司（Futurewei Technologies）軟體工程師，但今年3月被開除。根據Jesse Hong向美國加州聖塔克拉拉郡高等法院（Superior Court of Santa Clara County）遞交的訴狀，華為2016年要求他與另外2名員工以假身分混入一年一度的「TIP峰會」（Telecom Infra Project Summit）竊密。

這場臉書主辦的閉門會議在臉書總部門洛公園舉行，與會者大多是華為的電訊業創新科技競爭對手。華為曾要求參加峰會，但被臉書拒絕。Jesse Hong雖拒絕指令，但該公司的陳姓經理和另名員工Sam則使用「掩護性」的美國公司名稱「登記報名」，混入TIP峰會，會後撰寫報告列出競爭對手的商業計劃，並發回中國總部。

Jesse Hong認為，竊取商業機密及將這類機密信息發回中國總部的行為，屬於非法行為；又因為質疑華為的（非法）行為，而遭到公司解僱，因此向華為提出了1.05億美元的索賠。

華為則稱，這些說法完全是在造謠，不是事實，強調遵守國際公約和各國相關法律法規，是華為全球化合規運營的基石，該公司也明確要求所有員工嚴格遵守相關法律法規和商業行為準則和規範。針對該員工的起訴，華為將積極應訴，維護自身權益。