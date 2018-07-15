戰鬥民族設計師手起刀落 用斧頭「修砍」正妹頭髮

近來臉書上瘋傳1段影片，1名俄羅斯髮型設計師有別於常人，竟是讓女顧客跪著將頭髮展開在木板上，雙手拿斧替他們「砍（CUT）」頭髮，奇葩畫面令網友直呼「不小心就斷頭了」。（圖擷取自Daniil Istomin Instagram）

2018-07-15 18:17

〔即時新聞／綜合報導〕近來臉書上瘋傳1段影片，1名俄羅斯髮型設計師有別於常人，竟是讓女顧客跪著將頭髮展開在木板上，雙手拿斧替他們「砍（CUT）」頭髮，奇葩畫面令網友直呼「不小心就斷頭了」。

網友將影片分享到臉書社團「爆笑公社」，從中能見到，俄國髮型設計師依斯特民（Daniil Istomin）上傳多段髮藝影片到個人Instagram帳號，但片中他都是用斧頭替人「修砍」髮型，勇敢的女顧客們均跪在地上身體向前，將頭放在木板上，宛若歐洲過去上斷頭台的重刑犯。

依斯特民還能同時處理2名女客，揮舞著雙斧左劈右砍的模樣，均讓網友們感到心驚肉跳，紛紛留言指出「他們那邊買不到剪刀嗎」、「覺得很害怕」、「這可以證明以前使用石器始祖人種是這樣修髮毛的」、「這下可不是割破皮這麼簡單的事情了」、「看來有些人病的不輕」、「可怕的方式」、「很怕設計師心情不好，就往頭腦砸下去」、「這樣就不會有奧客了」。

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