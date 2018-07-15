世足賽願賭服輸！兌現露屁股承諾 女球員美尻寫真曝光

丸山兌現諾言，拍攝了一系列的屁股寫真。（圖擷自twitter）

2018-07-15 17:32

〔即時新聞／綜合報導〕日前日本前女足國腳丸山桂里奈看好國家隊能從世足小組賽出線，強調若沒3連勝就要露屁股道歉，雖然日本隊成功晉級16強，但小組戰績僅1勝1敗1和，丸山也兌現諾言，拍攝了一系列的屁股寫真，寫真場景曝光。

綜合日本媒體報導，丸山桂里奈日前在TBS電視台的節目中，看好日本隊在本屆世足賽的表現，直言球隊會3連勝出線，還下豪賭稱若日本隊沒3連勝，她就「露屁股」向大眾道歉，雖然日本成功晉級16強淘汰賽，但戰績僅1勝1敗1和，丸山已在近日兌現了自己露屁股的承諾，拍攝了一系列的美尻寫真圖，甚至還加碼演出。

TBS電視台今（15日）播出的節目中，曝光了丸山拍攝屁股寫真場景，還加碼用屁股夾比利時品牌啤酒瓶，攝影師驚呼：「我的天，不過我喜歡。」場邊的訪問人也發出了驚嘆的聲音，而她一系列的美尻寫真將刊登在20日發行的《週刊現代》雜誌裡。

35歲的丸山桂里奈多次入選日本國家隊，是2011年女子世界盃冠軍班底，同時也是奧運的三朝元老（2004、2008、2012），她也與演藝公司簽約，經常出席綜藝節目。

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