傻眼！拔智齒時牙醫腳滑跌倒 在病人臉上留下7公分大洞

英國女子麥克伊旺（Kayley McEwan）拔智齒時，牙醫拔一拔卻突然腳滑跌倒，在她臉上戳出長7公分、寬5.5公分的大洞。牙醫示意圖。（美聯社）

2018-07-15 14:16

〔即時新聞／綜合報導〕太慘了！英國女子麥克伊旺（Kayley McEwan）到牙醫診所想拔掉兩顆智齒，孰料牙醫拔一拔突然腳滑跌倒，在她臉上戳出長7公分、寬5.5公分的大洞。纏訟多年後，麥克伊旺最近接受了庭外和解，拿到2萬2000英鎊（約新台幣88萬元）的賠償。

據《太陽報》報導，麥克伊旺2013年經過轉診後，到牙醫阿羅桑娜（Olugbenga Olusanya）服務的診所拔牙，結果阿羅桑娜光拔1顆智齒就花了超過1小時，中間還補充了麻醉針，因為時間過太久麻醉藥效都消除了。

阿羅桑娜拔得正起勁時卻意外摔倒，麥克伊旺的左臉頰至下嘴唇處被戳出大洞，這個意外傷口由牙醫助理縫了4針縫合，但麥克伊旺回家後依舊感到不適，之後的幾週內更經歷了難以忍受的頭痛和耳朵痛，最後她的嘴唇左側出現永久性神經損傷，左臉頰陷入麻木的狀態。

麥克伊旺感嘆，到了現在她和別人說話時，還是要用手遮掩嘴巴。麥克伊旺與診所纏訟迄今，終於獲得牙醫診所的和解金，但為她拔牙的牙醫還是否認自己有醫療疏失。