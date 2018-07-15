幼年偷吃超市2塊巧克力 43年後致歉還錢

Belle Vale購物中心昨天在臉書發表感想，「謝謝你，讓我們再度相信人性」，並分享一封道歉信。（圖擷取自Belle Vale Shopping Centre臉書粉絲專頁）

2018-07-15 15:05

〔即時新聞／綜合報導〕知錯能改，善莫大焉！英國利物浦Belle Vale購物中心在其臉書粉絲專頁貼出一張照片，分享一封附著5英鎊（約200元新台幣）的匿名手寫道歉信，一名43年前還是小男孩的男子，為他懵懂無知時偷了2塊巧克力致歉，讓Belle Vale購物中心對人性看到一絲曙光。

「謝謝你，讓我們再度相信人性」，Belle Vale購物中心昨天在臉書發表感想，並分享一張溫馨的照片，照片中一封附著5英鎊的道歉信，來源為一名男子，為他43年前做的壞事致歉，他親筆寫下這封信，並附上當年偷的巧克力的錢，想彌補年幼時所犯的錯，信上寫著「1975年，當我還是個小男孩時，我在你們購物中心的Woolworths超市，偷了2塊巧克力，我對此道歉，我不知道有什麼更好的方式能彌補，這裡是我欠你們2塊巧克力的錢」。

據《Sky News》報導，但43年後的今天，Woolworths超市早已關門，Belle Vale購物中心決定將這筆錢捐給慈善機構Zoe's Place嬰兒收容所；Belle Vale購物中心發言人表示，「很高興看到這樣的好行為，讓我們再度對人性產生信心」。