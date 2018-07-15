走出共產？古巴42年來首次修憲 將承認私人財產

古巴42年來首度修憲，新憲法承認私人財產的存在、限制總統任期為5年並可連任1次，還在總統之外設立了總理職位。新憲法將由古巴國會投票表決，最後還要經由公民投票。（美聯社）

2018-07-15 12:58

〔即時新聞／綜合報導〕古巴在1976年之後迎來首度修憲，新憲法裡承認了私人財產的存在、限制總統任期為5年並可連任1次，還在總統之外設立了總理職位，讓原本1人掌權的情況，變成國家元首和行政首長分立。

據《路透》報導，古巴共產黨向來拒絕任何資本主義的入侵，這次卻在新憲法中承認私有資產的存在。這可能是因為前總統勞爾．卡斯楚（Raul Castro），在任內為了經濟發展推行市場改革後，促使數十萬古巴人自2010年以後陸續創業。

古巴共產黨的機關報《格拉瑪報》（Granma）指出，在私人財產之外，新憲法還承認了自由市場的制度。這意味著在古巴剛剛起步的企業家和外國投資者，可能會受到更多的法律保護。

不過，新憲法中還重申了國營企業是整體經濟的支柱，並強調共產黨仍會主導古巴的政治。美國美洲民主中心的古巴專家巴蒂斯塔（Luis Carlos Battista）對此分析，承認私有財產並不代表古巴會讓私人企業發揮更大的作用，因為當地政府近來發布了一系列法規，加強對私營業者的控制，並提高可能的罰款，甚至還有沒收財產的制度。

古巴新憲法預計下週交由國會投票，若成功通過，在今年晚些時候還會進行公民投票。