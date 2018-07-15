中國殲15為何頻傳墜機？俄專家：山寨不能飛的戰機

俄國軍事專家卡申（Vasily Kashin）首次披露，原來中國山寨了一台幾乎無法飛行的蘇愷33，才會導致艦載機殲15事故連連。（法新社）

2018-07-15 11:47

〔即時新聞／綜合報導〕中國首艘航空母艦遼寧號的艦載機殲15，傳出曾發生多起墜毀事故，使得中國不得不加快腳步發展新戰機。不過，殲15是山寨蘇愷33才製造出來的，為何會發生如此嚴重的問題？俄國軍事專家卡申（Vasily Kashin）對此首次披露，原來中國當時山寨了一台幾乎無法飛行的蘇愷33。

據俄媒《衛星通訊社》報導，卡申表示，殲15事故頻傳並不讓人意外，因為多年前中國人想省下一筆錢，決定從烏克蘭購買蘇愷33原型機，而不是向俄羅斯購買的新的蘇愷33，所以中國最後拿到戰機已經不適合飛行了。

卡申說，這樣一來，讓殲15的開發花費了比預期更多的時間和金錢，首架山寨出來殲15也不太可靠。但卡申認為，跟中國其他戰機如殲16和蘇愷30比起來，殲15的基本結構還是比較適合當作艦載機的。

對於中國目前發展新戰機的情況，卡申則分析能夠取代殲15的殲31，還需要好幾年才能完成陸地飛行測試，要能夠達到艦載測試恐怕要等到2020年代中期以後，所以中國應該還會不斷改良殲15當作現在的艦載機。