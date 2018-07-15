西日本暴雨死亡人數已攀至209死 日政府：極嚴重災害

西日本暴雨已造成209死，日政府宣布，這起豪雨所引發的水災為「極嚴重災害」。（美聯社）

2018-07-15 11:38

〔即時新聞／綜合報導〕西日本日前出現破紀錄暴雨，造成平成時代以來最嚴重的水患，多地災情慘重，死亡人數也持續攀升，根據最新統計，截至目前為止，這起水患已造成209死，還有多人下落不明，日本首相安倍晉三也宣布，將這起豪雨所引發的水災定調為「極嚴重災害」。

綜合日本媒體報導，西日本地區連日暴雨帶來嚴重災情，是平成時代最嚴重的水患，據統計死亡人數已攀升至209人，目前仍有多人失蹤，受災的16府縣中有高達5900人無家可歸，民生供應也受影響，約有16萬7千戶斷水，日本首相安倍晉三表示，鑑於西日本暴雨災情慘重，宣布這次水患為「極嚴重災害」，當被定為「極嚴重災害」後，地方政府災後重建時，獲得的國家補助將提高。

安倍晉三原定今（15日）前往廣島勘災，但因右腿根部疼痛，被醫院診斷是髖關節發炎，醫生要其「這幾天儘可能不要動髖關節」而取消勘災形成，由防災大臣小此木八郎代為視察。

而豪雨過境後，災區迎來了酷暑，高溫來到35度以上，日本氣象廳警告，部分災區的體感溫度達40度左右，熱傷害風險提高，此外午後熱對流發展，局部地區可能會有雷雨發生，因日前豪雨山區含水量已飽和，土石較為鬆動，瞬間大雨恐有山坡土石滑落之虞。