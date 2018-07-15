中國藝術家展出1萬瓶汙染水源 遭當局強制沒收

中國藝術家「堅果兄弟」展出1萬瓶汙染水源，孰料當局竟立刻關閉展覽並沒收水瓶。（圖擷自堅果兄弟微博）

2018-07-15 11:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國藝術家「堅果兄弟」，為了要凸顯出中國汙染嚴重的問題，近來買了1萬瓶「農夫山泉」純淨水，和陝西榆林小壕兔鄉的民眾交換當地汙水，隨後把髒水都裝回「農夫山泉」的瓶罐裡並開設展覽，突顯出當地居民過去只能喝汙水的問題，孰料當局竟立刻關閉展覽並沒收水瓶。

綜合中媒報導，堅果兄弟灌好1萬瓶髒水後，便運到北京和西安展出，希望政府能夠重視汙染的嚴重性。雖然陝西環保部門在展覽隔天，就同意調查小壕兔鄉水源汙染的問題，但北京市朝陽區工商部門在接到「農夫山泉」抗議後，停止了堅果兄弟的展出。

原來堅果兄弟使用的寶特瓶仍然帶有「農夫山泉」的商標，因此該公司認為展覽已損害商譽。對此中國網民議論紛紛，有人說展覽的原意，可能是指小壕兔鄉居民需要如同「農夫山泉」飲用水一般的水質；但也有人解釋，「農夫山泉」號稱商品是在水源地直接「搬運」，但背後裡仍需要大量過濾。

據印度媒體《經濟時報》報導，堅果兄弟有9000瓶水遭到沒收，但他還保留1000瓶汙水，目前正開著一輛貨車巡迴展覽，這輛貨車可以說是「移動藝術博物館」。

這並不是堅果兄弟首次為汙染問題發聲，他最著名的是在2015年的霧霾相關作品，當時他將北京的空汙懸浮微粒收集起來再製作成磚塊，讓人們理解霧霾的嚴重性。

瓶子裡裝的是陝西榆林小壕兔鄉的汙染水源。（圖擷自堅果兄弟微博）