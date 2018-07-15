亞歷山大大帝墓？埃及發現2000多年前罕見巨型石棺

埃及亞歷山卓日前發現一具重達30噸的黑色花崗岩石棺，年代可以追溯至托勒密王朝時期。（歐新社）

2018-07-15 11:07

〔即時新聞／綜合報導〕埃及亞歷山卓（Alexandria）日前發現一具重達30噸的黑色花崗岩石棺，年代可以追溯至托勒密王朝時期，除了是該城有史以來所發現的最大石棺外，更從未遭人打開過，由於亞歷山大大帝的墓從未被發現，有網友猜測石棺的主人是否就是這座城市的奠基者。

綜合外媒報導，近日亞歷山卓出現一起重大的發現，考古學家在城內一座建築物底下5公尺深的地底中，發現了一具由黑色花崗岩所製成的石棺，該石棺長約2.65公尺、寬1.5公尺、高1.85公尺、重30噸，是亞歷山卓有史以來所發現的最大石棺，除了石棺外墓中還發現一座雪花石膏頭像，可能是依墓室主人樣貌而製的，但由於雕像斑剝嚴重，已經無法分辨出長相。

更令考古學家感到振奮的是，棺蓋跟棺材本體間有一層砂漿密封，意味著這石棺自2000多年前闔上後，再也沒有被打擾過，專家指出這在埃及是相當罕見的，因埃及盜墓行為猖獗，許多棺材在被考古學家發現前，早已被盜墓者洗劫一空，偷走棺內陪葬品後，墓主遺骸也遭棄置一旁。

這最新發現帶給了考古學家許多待解的問題，石棺墓主是誰？裡面究竟藏了什麼文物？以及為什麼這石棺如此巨大，為了防止石棺損毀，考古學家可能透過X光、電腦斷層掃描等方法，在不打開石棺的情況下一窺內部情況。

由於時間點與發現地與亞歷山大大帝的時空背景相當接近，加上其墓塚至今仍未被發現，許多網友紛紛猜測墓主是否就是亞歷山卓的奠基者亞歷山大大帝，不過埃及古物部人員表示，墓主可能是亞歷山大時期的一位貴族。