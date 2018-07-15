煙蒂燒下體...3名12歲女童虐14歲「情敵」洩憤

小女孩之間為爭奪一名男孩，竟然結夥對「情敵」施以毒手洩憤。示意圖，與新聞無關。（資料照）

2018-07-15 09:46

〔即時新聞／綜合報導〕小女孩之間為爭奪一名男孩，竟然結夥對「情敵」施以毒手洩憤，1名12歲女童喜歡一名14歲男童，但是發現該男童喜歡另一名14歲女童，醋意大發，竟然夥同她的2名女同伴，虐打情敵，打巴掌、扯頭髮、還用煙蒂燙下體、衞生綿貼臉等，當時，還有5~6名男童在旁邊觀看。

綜合媒體報導，這起發生在香港天水圍一帶的女童虐打情敵案，目前警方已經逮獲其中施虐的2名女童，並追緝第3名女童。

1名12歲女童因為知道自己暗戀對象有了喜歡的對象，非常生氣，就夥同其他男童及女童，一起在香港天水圍一帶「堵」受害者，並對她虐打，導致這名受害者臉部及右眼都受傷，在尚未證實的訊息指出，這名受女童的性器官疑似被木棍打傷，也疑似被煙蒂燙傷。

受傷女童的一名14歲朋友知道這件事，報警求救，並將送醫急救，不過，她的手機及鞋子也被對方搶走。

女童虐打情敵案，有多名的「觀看」者，網上也流傳著相關傳聞，包括疑似受害女童向友抱怨、訴苦，指她曾被人用煙頭燙傷、扯頭髮撞牆及撞地、被脫光內褲用火燒下體…，連手機、鞋子、襪子、鑰匙等都被搶走，丟進河中。

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