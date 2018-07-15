FBI探員情人 赴眾院私下作證

2018-07-15 03:20

〔中央社〕美國聯邦調查局（FBI）前律師佩吉今天赴國會私下作證，針對2016年美國總統大選競選期間，她和FBI探員情人批評當時共和黨候選人川普的簡訊內容，與國會議員進行討論。

共和黨人指控佩吉（Lisa Page）和探員史卓克（Peter Strzok）在調查前國務卿希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）和後來當選總統的川普時，對川普抱持很深的偏見。

國會數月以來試圖要她前往國會作證，她本週並抗拒要她公開作證的傳票，後來才和聯邦眾議院司法委員會達成協議，同意私下作證。佩吉因和史卓克交往，而被川普稱為「FBI戀人」。

佩吉今天下午快速走過記者身旁，進入眾院大樓會議室，不接受記者提問。

共和黨國會議員堅稱她和史卓克的政治觀點，妨礙他們的判斷力，進而影響FBI的調查。

眾院司法委員會主席顧雷特（Bob Goodlatte）在宣布這項安排時說：「早就該做成這項決定了。」

佩吉出席眾議院司法委員會，以及監督暨政府改革委員會（House Oversight and Government Reform Committee）的聯席會，這項約詢料將歷時數小時。

顧雷特說，16日將繼續這項約詢。顧雷特還說：「佩吉是我們調查的重要證人，我們必須聽她回答她在司法部和聯調局的特定決定中扮演何種角色。」