西日本雨災振作！TBS跨海連線 一青窈和高中生故宮前合唱

日本TBS電視「音樂之日2018」特別節目，今天播出台日高中生與女星一青窈在故宮前大合唱。（記者林翠儀翻攝）

2018-07-14 19:11

〔駐日特派員林翠儀／東京14日報導〕日本TBS電視今天播出長達13小時的大型特別節目「音樂之日2018」，跨海連線播出台日混血女星一青窈與台日兩高校學生在故宮博物院前合唱「花水木」。

「音樂之日」是TBS在2011年日本東北大地震發生後製作的夏季特別節目，希望以歌唱的力量鼓舞日本讓大家振作起來，首播當年創下電視史和音樂史上7小時40分長時間播放的新紀錄。今年又逢日本平成年間最慘重的西日本雨災，節目預定從日本時間14日下午2點，播到15日凌晨5點，時間長達13小時。

該節目每年都會在日本各地選出代表性的合唱團體，以現場連線的方式播出與歌星大合唱的橋段，今年選擇的地點包括東京赤坂、北海道、福島、廣島、沖繩和台灣，台灣是首次成為該節目的外景地點。

TBS電視今年特別跨海到台灣連線，除了東北大地震台灣捐贈高達200億圓善款之外，這次的西日本雨災，台灣總統蔡英文率先在推特上發文表示關切，政府也在第一時間捐了2000萬日圓賑災善款。

2016年播出的「音樂之日2016」曾邀請台南一中合唱團到東北災區，與仙台南高校合唱團共唱「淚光閃閃」，這次則由帶著仙台南高校合唱團的學生到台灣與台北光仁高中合唱團交流，兩校合唱團和一青窈在故宮前合唱「花水木」，歌詞中的願相愛的人百年好合，非常吻合台日患難相助的友好現狀。

合唱前，節目還播出了近幾年台灣921大地震、日本311大地震、台南地震及熊本地震等雙方互相幫助的點點滴滴，探討為何台灣人捐出200億日圓的巨額善款的原因，由台日混血的女星渡邊直美擔任旁白，畫面中還出現了蔡英文總統的照片。