溫布頓也能假摔？瑞典名將「致敬」內馬爾 笑翻全場

〔即時新聞/綜合報導〕體壇兩大盛事,世足賽、溫布頓網球公開賽最近這幾天正好賽程重疊,46歲的瑞典網壇名將比約克曼(Jonas Björkman)就故意名人邀請賽中「假摔」,向巴西球星內馬爾「致敬」,讓現場觀眾看了笑翻。

綜合報導指出,溫布頓網球這次的名人邀請賽找來了比約克曼與47歲澳洲球星伍德布里奇(Woodbridge)搭檔打雙打。結果,伍德布里奇一記回擊球,不小心打在隊友比約克曼頭上,比約克曼在停頓了幾秒後回頭看了一下,然後突然學起內馬爾的假摔,倒在地上滾,接著一路翻滾到網邊,更要對手幫他急救。對手也幽默幫他CPR,還作勢要人工呼吸。

現場觀眾看到都笑翻,許多網友看到後也忍不住留言,「内馬滾或成最大贏家。」、「老屁孩。」、「超白爛XDDD」。

相關影片請見:

Anyone call for a doctor? No, us neither...



...but Mansour Bahrami still comes to the rescue anyway ????#Wimbledon pic.twitter.com/QkJVE6Z5WG