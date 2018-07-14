溫布頓也能假摔？瑞典名將「致敬」內馬爾 笑翻全場

瑞典網壇名將假摔。（圖擷自推特）

2018-07-14 20:33

〔即時新聞／綜合報導〕體壇兩大盛事，世足賽、溫布頓網球公開賽最近這幾天正好賽程重疊，46歲的瑞典網壇名將比約克曼（Jonas Björkman）就故意名人邀請賽中「假摔」，向巴西球星內馬爾「致敬」，讓現場觀眾看了笑翻。

綜合報導指出，溫布頓網球這次的名人邀請賽找來了比約克曼與47歲澳洲球星伍德布里奇（Woodbridge）搭檔打雙打。結果，伍德布里奇一記回擊球，不小心打在隊友比約克曼頭上，比約克曼在停頓了幾秒後回頭看了一下，然後突然學起內馬爾的假摔，倒在地上滾，接著一路翻滾到網邊，更要對手幫他急救。對手也幽默幫他CPR，還作勢要人工呼吸。

現場觀眾看到都笑翻，許多網友看到後也忍不住留言，「内馬滾或成最大贏家。」、「老屁孩。」、「超白爛XDDD」。

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