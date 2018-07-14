廣告商偷建45座「假公車亭」合肥政府竟渾然不知

2018-07-14 19:10

〔即時新聞／綜合報導〕中國安徽省合肥市日前爆出瑤海區有高達45座「假公車亭」，據查是廣告商自行建立，以增加廣告投放量。

綜合外電報導，日前當地政府查出有45座公車亭，並未辦理審查手續違建。當局10日發出公告，要求建設單位3天內拆除，不過包括政府相關單位及公車集團均表示不知情，沒有人出面處理，引發外界譁然。

據查，合肥市的公車站牌是由政府設點，而公車亭的建立，則是交給公車集團處理。因此廣告公司趁兩者不同步的時差裡，偷偷挖開道路，打樁固定幾根柱子，建成簡陋的假公車亭，以便招攬各式業者投放廣告。

一家職業教育機構在這些假公車亭都有張貼廣告，政府循線上門調查，該機構表示，是廣告公司宣稱已通過招標承包公車站廣告，才主動找他們投放廣告。瑤海區城管委表示，目前已有一家廣告公司負責人承認私建了大部分假公車亭，且已經立案進行調查。

對此，當地民眾相當傻眼，認為假公車亭已出現數月，相關部門竟渾然不知，質疑合肥的城市管理水準太差，網友表示「感覺太可笑了，難道這些公車亭是一夜之間就建好了的嗎？」、「這算啥，我遇過假停車位，停了兩天兩張罰單，無處申冤。」也有人指出該市公車亭今年1月，因偷工減料遭大雪壓垮釀1死的出包事件，嘲諷「冬天大雪壓塌了，夏天自己長出來～」等。