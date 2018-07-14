英情侶中毒案大進展 男方住處搜出俄諜案同款毒劑

上月底英國傳出第2起神經毒劑「諾維喬克」一對情侶的中毒案件，女方不幸死亡。如今案情有一大進展，警方在男方家中搜出毒劑來源。圖為軍方檢驗人員對現場進行檢測。（路透）

2018-07-14 19:49

〔即時新聞／綜合報導〕英國上月底驚傳第2起神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）中毒案件，一對情侶在中毒後送醫，性命垂危，女方史特傑斯（Dawn Sturgess）7月7日不幸死亡，男方洛里（Charlie Rowley）則已脫離險境。如今警方有一大進展，11日在洛里家中搜獲一個裝有神經毒劑的瓶子。

據英媒《天空新聞台》（sky news）報導，警方11日調查洛里在埃姆斯帕里鎮（Amesbury）的家中發現一個裝有不明物質的瓶子。經過檢方人員化驗後，13日證實瓶內裝有諾維喬克。

消息一出令警方相當開心，趕緊前往醫院追問洛里毒劑來源，及為何會出現在家中。另外，警方也正在釐清毒劑是否與3月發生的俄羅斯間諜案為同一批號。目前英方已經邀請「禁止化武組織」（the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons）的專家檢驗樣本。

「這次真的是重要的大進展」反恐警方的負責人巴蘇（Neil Basu）表示，他們無法確保現場已無毒物殘留，所以還會封鎖一段時間，徹底調查其他的可能性。他也強調，他們無法再透露其他細節。

今年3月發生的俄羅斯前雙面間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）及女兒尤莉雅（Yulia Skripal）毒殺案，加上這起情侶中毒案，讓英俄關係再度陷入冰點。英國政府痛批俄羅斯讓英國成為「傾倒毒藥的垃圾場」（dumping ground for poison），而俄羅斯駐英大使館則發表聲明，「如果沒有足夠的證據資料，我們會將這兩起事件視為倫敦當局對於俄羅斯的挑釁」。