英情侶中毒案大進展 男方住處搜出俄諜案同款毒劑

上月底英國傳出第2起神經毒劑「諾維喬克」一對情侶的中毒案件,女方不幸死亡。如今案情有一大進展,警方在男方家中搜出毒劑來源。圖為軍方檢驗人員對現場進行檢測。(路透)

2018-07-14 19:49

〔即時新聞/綜合報導〕英國上月底驚傳第2起神經毒劑「諾維喬克」(Novichok)中毒案件,一對情侶在中毒後送醫,性命垂危,女方史特傑斯(Dawn Sturgess)7月7日不幸死亡,男方洛里(Charlie Rowley)則已脫離險境。如今警方有一大進展,11日在洛里家中搜獲一個裝有神經毒劑的瓶子。

據英媒《天空新聞台》(sky news)報導,警方11日調查洛里在埃姆斯帕里鎮(Amesbury)的家中發現一個裝有不明物質的瓶子。經過檢方人員化驗後,13日證實瓶內裝有諾維喬克。

消息一出令警方相當開心,趕緊前往醫院追問洛里毒劑來源,及為何會出現在家中。另外,警方也正在釐清毒劑是否與3月發生的俄羅斯間諜案為同一批號。目前英方已經邀請「禁止化武組織」(the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons)的專家檢驗樣本。

「這次真的是重要的大進展」反恐警方的負責人巴蘇(Neil Basu)表示,他們無法確保現場已無毒物殘留,所以還會封鎖一段時間,徹底調查其他的可能性。他也強調,他們無法再透露其他細節。

今年3月發生的俄羅斯前雙面間諜斯克里帕爾(Sergei Skripal)及女兒尤莉雅(Yulia Skripal)毒殺案,加上這起情侶中毒案,讓英俄關係再度陷入冰點。英國政府痛批俄羅斯讓英國成為「傾倒毒藥的垃圾場」(dumping ground for poison),而俄羅斯駐英大使館則發表聲明,「如果沒有足夠的證據資料,我們會將這兩起事件視為倫敦當局對於俄羅斯的挑釁」。