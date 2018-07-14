滿載F-35軍艦悄悄駛向太平洋 外媒曝美軍對中新戰略...

外媒分析，美軍降低太平洋軍力部署曝光度，背後有其戰略考量。圖為美軍F-35B於黃蜂號降落畫面。（路透）

2018-07-14 17:09

〔即時新聞／綜合報導〕隨著美國與中國的海上霸權競爭日趨激烈，美軍似乎開始改變戰略模式。外媒報導，滿載F-35的兩棲突擊艦悄悄部署在西太平洋，與過去美軍大肆宣傳軍事布局的做法大相逕庭。

綜合《商業內幕》與《美國海軍研究協會新聞》報導，美國海軍陸戰隊主力戰機F-35B所到之處無不高調行事，但本週，一艘滿載F-35B的兩棲突擊艦艾塞克斯號（USS Essex）悄悄部署在西太平洋，與今年同樣載滿F-35B的黃蜂號在出航時的高度曝光相比，美軍此次選擇在出航後才低調公布訊息。

報導中提到，F-35為史上最先進、昂貴的武器之一，海陸持有的F-35B因為有垂直、短場起降的特點，能夠部署在兩棲突擊艦上，美軍也樂於向外界展示這些強大的武器，但此次卻一反常態，背後自然有其戰略考量。

報導指出，若有國家聲稱對某海域具有主權，美國一向會透過派遣驅逐艦航行到該處「打臉」，以宣揚美國主張的「自由航行」權力，而美國在太平洋有兩個主要敵人，中國和北韓。就北韓來說，美朝先前才結束川金會，目前正處於去核化的談判期，美軍選擇低調行事相當合理。

但對於中國來說，這樣的行為無疑是對主權的一項挑戰，往往慎重其事大力批判，因此，就美軍角度而言，比起讓航行敏感海域成為新聞焦點，不如讓這件事成為「例行公事」更加有利，且藉由在太平洋低調部屬軍力，能將主權爭議的球丟回給中國，不必再透過媒體互相叫陣，而是由雙方海軍正面解決爭議。