劉霞獲釋抵柏林 德駐港領館推「自由」為本週單字！

德國駐香港總領事館今在臉書上貼出每週一字：「自由」（die FREIHEIT），並附上例句：「自由無價」（Freiheit geht über Silber und Gold）。（圖擷取自臉書「German Consulate General Hong Kong」）

2018-07-14 15:45

〔即時新聞／綜合報導〕已故諾貝爾和平獎得主劉曉波的遺孀劉霞，在被中國軟禁多日後，10日上午搭機離開北京，至德國柏林就醫。德國駐香港總領事館今在臉書上貼出本週的單字「自由」（die FREIHEIT），並附上例句：「自由無價」（Freiheit geht über Silber und Gold）。

德國駐香港總領事館每週會在臉書粉專上，分享德文例句及單字，今天稍早粉專按照慣例，貼出「每週一字」，本週的德文單字是「自由」（die FREIHEIT），貼文中附上一張展翅高飛的白鴿圖片，搭配例句：「自由無價」（Freiheit geht über Silber und Gold）。

貼文一出，令人聯想劉霞在芬蘭赫爾辛基萬塔國際機場轉機時，面露喜色的神情。不少網友紛稱：「這句德文一定要學起來」。

劉霞10日由德國駐中國大使陪同離開中國，飛抵德國柏林，目前確定已可在當地長期居留。劉霞抵達柏林機場時，有數十名的維權人士持「歡迎劉霞」標語等候她，不過，她沒有來得及跟任何人交談，即被德國政府直接從停機坪接走。