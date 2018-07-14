慘！肯亞瀕絕黑犀牛搬家 11隻死了8隻...

肯亞從內羅畢與納庫魯國家公園搬遷了11隻瀕臨絕種的黑犀牛到東察沃國家公園，卻造成8隻犀牛死亡。圖為肯亞運送的黑犀牛。（美聯社）

2018-07-14 16:19

〔即時新聞／綜合報導〕動物悲歌！肯亞從內羅畢與納庫魯國家公園（Nairobi and Nakuru national parks），搬遷了11隻瀕臨絕種的黑犀牛到東察沃國家公園（Tsavo East National Park），旨在促進黑犀牛的繁衍，孰料卻有8隻犀牛死亡。

據《CNN》報導，肯亞旅遊部通訊處主任穆亞（Mulie Muia）透露，初步調查顯示黑犀牛在新環境中死於鹽中毒，目前已由法醫展開全面的檢驗。在搬遷之前，外界認為最難克服的就是將犀牛由淡水環境轉移到鹹水環境。

保育組織「野生動物指導（WildlifeDirect）」執行長卡哈姆布（Paula Kahumbu）痛心地說，這是一場重大的保育悲劇，過去從未在類似行動中死過那麼多犀牛，政府應該在搬遷動物時採用最佳的方法。

卡哈姆布表示，犀牛搬遷是很複雜的事，由於這些珍稀動物的價值不斐，搬遷需要非常仔細的計劃。她十分擔心剩下的3頭犀牛，因為如果其他8隻死於鹹水環境，那麼還活著的黑犀牛將面臨極大的生存風險。

肯尼亞旅遊部長巴拉拉（Najib Balala）已暫停所有犀牛的轉移規劃，他強調若調查結果指出官員涉及疏忽或不專業的行為，那麼就會採取紀律處分。肯亞過去在2005年至2017年期間搬遷了149頭犀牛，造成8隻犀牛死亡。

依照動物保護組織的統計，全球約有5000頭黑犀牛，其中540隻在肯亞。事實上，全世界目前僅存5個品種的犀牛，其生活環境都受到威脅，因為偷獵者會獵殺牠們，將犀牛角賣亞洲。7年前，非洲的「西部黑犀」就因為遭到盜獵而滅絕。