慎入！防災演練自願跳樓 女大生臨場反悔被老師推下摔死

女大生遲遲不敢跳下，站立一旁的老師見狀竟出手用力將她推落。（合成照，擷取自YouTube）

2018-07-14 13:40

〔即時新聞／綜合報導〕印度一名19歲女大生參與學校進行的防災演練課程時，自願示範從3樓跳樓，再由下方手持布墊的同學接住，沒想到她在實際上場時疑因膽怯而遲遲不敢動作，一旁的老師見狀竟伸手將她推下樓，導致這名女大生落點失準，在墜落過程撞擊頭部，送醫仍不治身亡。

綜合外媒報導，這起事件發生在當地一所私立大學，就讀該校的19歲女學生洛可思沃芮（N. Lokeshwari）本週四（12日）與其他約20名同學參加學校舉行的災難管理課程，其中一個學習項目是由一名學生示範墜樓，其他同學在下方持布墊將墜樓者接住。洛可思沃芮一開始向班上老師阿魯木格汗（R. Arumugham）表示願擔任示範者，但她後來決定退出，也獲老師同意。

後來，洛可思沃芮鼓起勇氣，再次向老師表達擔任示範者的意願，並步上位於學校建物2樓與3樓間的外牆邊緣準備一躍而下。沒想到此時對高度的恐懼再次襲來，只見洛可思沃芮頻頻下望，卻遲遲不敢動身，站立於一旁的老師疑似失去耐心，竟伸手用力將她推下，導致她在空中翻滾，頭頸部重重撞擊建物外沿。

洛可思沃芮墜地後，校方立即將她送醫，惟其頭頸部受傷過重，最終仍回天乏術。目前當地警方已將老師阿魯木格汗逮捕，據悉，他將被以疏忽致死罪名起訴。

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