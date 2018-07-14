南韓明年最低工資又漲！ 月薪4.7萬、時薪226元起跳

南韓最低工資委員會投票決定，明年最低時薪為8350韓元（約新台幣226元），每週工時40小時的勞工最低月薪為174萬5150韓元（約新台幣4萬7294元）。（彭博）

2018-07-14 13:29

〔即時新聞／綜合報導〕南韓最低工資委員會，在徹夜召開長達19個小時的會議後，投票決定明年最低時薪為8350韓元（約新台幣226元），每週工時40小時的勞工最低月薪為174萬5150韓元（約新台幣4萬7294元），負責監督該委員會的南韓勞動部，將於8月5日正式公佈2019年的最低工資標準。

據《韓國時報》報導，最低工資委員會由勞工、資方和公眾代表等27人組成，但9名資方人士抵制該會議沒有出席。會議上勞工方面提出最低時薪應為8680韓元（約新台幣235元），公眾代表提議的最低時薪則是8350韓元，最後由8350韓元通過投票。

南韓今年最低時薪為7530韓元（約新台幣204元），已經比去年多了16.4％，此次調整讓時薪又漲了10.9％，而且是南韓首次時薪超過8000韓元（約新台幣216元）大關。

南韓總統文在寅曾喊話，要在2020年將最低時薪提高到1萬韓元（約新台幣271元），但這個目標不太可能實現，因為假設2019年與2020年的薪水漲幅相同，那麼此次調薪至少需要增加15.2％。

勞工和資方都不滿意這一決定，勞工代表希望最高時薪最後能夠達到1萬790韓元（約新台幣292元），而資方則要求政府凍結薪水上漲。勞工界對此表示，目前的漲幅並沒有為低薪工人帶來希望，資方人士則認為，連續兩年加薪幅度超過10％，將進一步給中小企業帶來壓力。

雖然南韓勞動部即將在8月5日公佈2019年最低工資標準，但勞工和資方還有20天可以提出抗議，一旦最低工資標準被勞動部長簽署，就會在2019年1月1日施行。