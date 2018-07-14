美起訴12俄諜 揭俄擾美大選手法

2018-07-14 12:10

〔中央社〕美國今天就駭入希拉蕊．柯林頓2016年競選陣營與民主黨、干擾美國大選一事，起訴12名俄羅斯情報人員，並揭俄國如何藉大規模網攻與假帳號，散播不利民主黨消息的手法。

這次的起訴由追查通俄案特別檢察官穆勒（Robert Mueller）一手起草，3天後美國總統川普將與俄國總統蒲亭會面。

民主黨全國委員會（DNC）主席培瑞斯（Tom Perez）推文寫道：「這次的起訴清楚讓人了解，俄方行動規模有多大，包括俄國情報員侵入某個州的選委會，並竊得約50萬選民的資料。」

起訴書指出，2016年3月起，俄羅斯軍事情報局（GRU）就開始鎖定希拉蕊．柯林頓陣營、民主黨全國委員會、民主黨國會競選委員會（DCCC）的300名僱員與志工。

起訴書敘明：「共謀者偷偷監控數十名DCCC、DNC僱員的電腦，植入數百個含惡意程式的檔案，竊取電郵與其他資料。」

起訴書並指出，約在2016年6月，俄方用「虛構的線上角色，包括DCLeaks與Guccifer 2.0等」，開始把數以萬計竊得的電郵與檔案洩出。

有些檔案與電郵則透過名為Organization 1的網站洩出。起訴內容僅確認網站的名稱，但據信這個Organization 1就是亞桑傑（Julian Assange）的維基解密（WikiLeaks）。有些檔案透過名為DCLeaks的推特帳號與網站釋出，俄國軍情局還誤導DCLeaks是一群「美國駭客」所有。

穆勒調查通俄案，先前已就干擾美國大選起訴13名俄國人士與3間公司。

前川普競選總幹事曼納福特（Paul Manafort）則被依洗錢與其他罪責起訴；前國家安全顧問佛林（Michael Flynn）已坦承向聯邦調查局（FBI）說謊。