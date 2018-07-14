中國國航副機長在駕駛艙抽菸GG了 遭解雇並可能吊銷執照

中國國際航空1名副機長，在駕駛艙內抽起電子菸，誤關空調設備導致艙壓驟降，讓飛機瞬間下降6000公尺，目前已被解雇還有可能會吊銷執照。中國國際航空客機示意圖。（路透）

2018-07-14 12:14

〔即時新聞／綜合報導〕中國國際航空（以下簡稱國航）1名副機長，在從香港飛往大連的CA106航班上，疑似忍不住菸癮於駕駛艙內抽起電子菸，想要關閉循環風扇避免菸味飄到客艙時，誤關空調設備導致艙壓驟降，讓飛機瞬間下降6000公尺，目前他已被國航解雇，還有可能會被吊銷執照。

據《CNN》報導，中國國航昨（13日）發布聲明，強調已解雇該班機駕駛艙內的所有機師，並建議中國民航局在完成調查後撤銷駕駛執照。中國民航局則透露，該架波音737客機上共載有153名乘客和9名機組人員，最後有驚無險地降落在大連。

艙壓驟降可能會發生致命事故，2005年太陽神航空一架班機，從賽普勒斯飛往希臘時墜毀在雅典附近的山區，機上121人全數死亡，原因就是機艙失壓導致機組人員失去意識，使得客機按照自動駕駛飛行，最後耗盡了所有燃油。

乘客Hoby Sun向《CNN》表示，當氧氣面罩掉落時，他當時並沒有想太多，因為自己不知道發生了什麼事，也沒有空服員前來關心。Hoby Sun說，他雖然沒有受到身體上的傷害，但心理上的影響依然存在。

中國國航在2002年發生唯一一次的致命事故，是當時一架波音767客機在韓國釜山附近，因為惡劣天氣撞向一座山丘，導致機上166人中的129人死亡。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆