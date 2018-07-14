重大影響！德最高法院宣判 父母有權繼承亡女臉書

德國最高法院裁定，在此案例中，死者的臉書帳戶被認定等同於私人信件及日記等物，可經由遺產繼承方式轉讓。（示意圖，法新社）

2018-07-14 12:24

〔即時新聞／綜合報導〕現代網路日益發達，社群平台用戶隱私權相關法規漸趨完善，但用戶死亡後，其社群帳戶是否能被視為遺產而由親人繼承，仍具相當爭議。德國一名已故少女死因疑點重重，最高法院12日宣判，裁定其父母有權繼承女兒的臉書帳戶，以釐清女兒真實死因。

綜合外媒報導，德國柏林一名15歲少女在2012年被火車撞死，經當局調查後仍無法證實這是一起自殺案件還是意外。少女死後，臉書將她的用戶資料轉變為「紀念」頁面，保留所有過往內容，並拒絕再對此帳號內容進行存取或修改。

然而，她的父母為釐清女兒死因，要求臉書公司解鎖死者的帳號供登入，以便比對相關對話紀錄，不過這個要求被臉書以「維護用戶隱私全」為由拒絕。雙方隨後對簿公堂，德國法院在2015年判決死者父母勝訴，臉書提起上訴後，此判決遭上訴庭推翻。

全案最終由德國最高法院審理，法院認定，臉書等社群網站的資料有如私人信件及日記等物，均可被視為遺產而透過相關繼承法規轉讓給繼承人，裁定死者父母勝訴。此外，法院補充說，以本案中死者未成年的身分，身為其監護人的父母有權得知她曾與誰有過對話。

由於事關網路時代的個人隱私權議題，這起訴訟一直都受到國際矚目，如今最高法院做出判決更被視為樹立了重要的先例，德國聯邦法院發言人表示，這次判決不僅影響臉書帳戶，就連Instagram、推特等社群網站都大受影響，「是一個具有非常深遠影響的判決」。