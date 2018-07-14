川普好失禮 和英國女王見面一連觸犯3項禮節...

川普與英國女王伊莉莎白二世會面，行為舉止被指有失禮儀。（歐新社）

2018-07-14 10:54

〔即時新聞／綜合報導〕「不拘小節」的美國總統川普，來到了重視禮儀、紳士風度的英國，自然遭放大檢視，尤其在與英國女王伊莉莎白二世會面時，川普就被抓包違反了3項禮節。

綜合外媒報導，川普12日抵達英國，開始為期4天的訪問行程，在與英國首相梅伊見面後，重頭戲莫過於與英國女王伊莉莎白二世在溫莎城堡所進行的茶會，但過程中，川普觸犯了3項不成文規定。

第一，川普與第一夫人梅蘭妮亞竟然「遲到」，讓女王在現場等候約10分鐘，當然，法律並無規定與皇室人員會面時不得遲到，但即便是與一般人往來，守時無疑是基本美德，更不用說對象是英國女王。

第二，川普夫婦到場後並沒有向女王鞠躬或行屈膝禮，而是以握手致意，同樣地，鞠躬、屈膝並非皇室官方規定，但仍被視為一道重要禮節；第三，女王與川普在由冷溪衛隊行注目禮時，川普竟直接擋在女王前方，過程中女王也不時比手畫腳，示意川普可以站在哪個位置，遭網友譏諷是女王在教川普怎麼走路。

川普的訪英之旅並沒有受到英國民眾的歡迎，各地總共有數十場「反川」示威，約有超過25萬人抗議，國會廣場還升起「川普屁孩氣球」，先前有民調指出，不少民眾不希望女王與川普見面，認為這會使女王尷尬。