巴基斯坦前總理夏立夫和女兒在拉合爾機場被捕

2018-07-14 02:12

〔中央社〕因涉貪被判刑的巴基斯坦前總理夏立夫和他的女兒瑪麗安，今晚搭機返國抵達拉合爾機場後被捕，並送往拉瓦爾品第監獄，在機場有超過1萬人聲援夏立夫。

為了替自己的政黨在選前造勢，綜合印度和巴基斯坦的媒體報導，6日被法院以缺席審判判處所涉貪污案有罪的夏立夫（Nawaz Sharif）和女兒瑪麗安（Maryam Nawaz Sharif），從倫敦搭機於今晚8時48分左右降落拉合爾（Lahore）的國際機場。

夏立夫和女兒所搭乘的飛機一降落，就被巴基斯坦肅貪機構國家問責局（National Accountability Bureau）的人包圍，夏立夫與瑪麗安並在入境海關遭巴基斯坦遊騎兵（Pakistan Rangers）和國家問責局官員正式逮捕。

被捕後，夏立夫和女兒瑪麗安遭當局先以直升機送往巴國首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad），再送往離首都不遠的拉瓦爾品第（Rawalpindi）監獄。

根據當地媒體報導，在拉合爾國際機場附近聚集超過1萬人聲援夏立夫，但遭警方阻隔；警方還逮捕了數十名巴基斯坦穆斯林聯盟夏立夫派（PML-N）黨工，以防止他們前往機場接機。

巴基斯坦國家問責局初審法院6日在夏立夫缺席下判他在所涉貪污案有罪，並判處夏立夫10年有期徒刑；夏立夫的女兒瑪麗安也同樣被判有罪，遭判刑7年，她的夫婿薩夫達（Safdar）被判刑1年。

不過，夏立夫堅稱自己沒有涉及任何不法，指控巴國軍方和法院陰謀驅逐他，利用法律案件和恐嚇來幫助伊姆蘭汗（Imran Khan）領導的巴基斯坦正義運動黨（PTI）在25日的大選投票中取得優勢。

即使在所涉案件宣判前，夏立夫正在倫敦照顧罹患咽喉癌的妻子，他仍表示無論被判有罪與否，都將會返回巴基斯坦。

由於選情緊繃，在夏立夫返國前，巴基斯坦今天至少發生兩起炸彈攻擊事件，其中第二起爆炸攻擊事件是在巴國俾路支省（Balochistan）省府奎達（Quetta）附近馬自堂區（Mastung）的競選集會上發生，至少造成70人死亡。（編輯：徐睿承）