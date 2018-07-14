劉曉波逝世一週年追憶會 德前總統高克出席

2018-07-14 01:12

〔中央社〕劉曉波逝世一週年追憶會今晚6時（台北時間14日凌晨零時）在柏林客西馬尼教堂（Gethsemanekirche）舉行，現場座無虛席，德國前總統高克（Joachim Gauck）也親自出席。主持人獨立中文筆會會長廖天琪一開始先代表劉霞向德國社會和政府致謝，尤其是總理梅克爾。

她說，劉霞很想來參加，可是她弟弟在北京，因此不方便出席。除了德國前總統高克外，美國作家張彥（Ian Johnson）與劉曉波的朋友、中國作家廖亦武也出席追憶會。（編輯：林憬屏）